Путин принимает участие в открытии участка трассы М-12

Путин приехал в Нижегородскую область на открытие участка трассы "Восток" Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин приехал в Нижегородскую область на церемонию открытия федеральной автомобильной дороги М-12 “Восток” от Москвы до Арзамаса.

415 километров трассы первой технической категории соединит 4 региона - Москву, Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области. Из них 107 уже было введено в эксплуатацию, а остальные 308 запустят сегодня.

Протяженность всей трассы М-12 составляет 810 километров. Остальную часть планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. После полного открытия дорога от Москвы до Казани составит около шести с половиной часов.

Напомним, недавно президент Путин дал старт движению по Высокогорскому автомобильному мосту — самой северной переправе через Енисей в Красноярском крае.