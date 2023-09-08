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НовостиВ мире8 сентября 2023 13:17

«Умолчали»: стала известна реальная причина визита Блинкена в Киев

«Страна.ua»: Блинкен планировал склонить Зеленского к перемирию с Россией
Роман ПОЛОСИКОВ
«Умолчали»: стала известна реальная причина визита Блинкена в Киев

«Умолчали»: стала известна реальная причина визита Блинкена в Киев

Фото: REUTERS

Внеплановый визит госсекратаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на Украину мог быть в целях убеждения президента Владимира Зеленского в необходимости перемирия с Россией. Такое заявление сделал политолог Руслан Бортник, слова которого опубликовало издание «Страна.ua».

— Возможно, речь идет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими. Понятное дело, об этом не расскажешь в пресс-релизах, — предположил эксперт тему визита Блинкена в Киев.

Также Бортник предположил, что Блинкен мог инициировать личную встречу с Зеленским для подготовки его встречи с президентом США Джо Байденом. Помимо этого президенту Украины наверняка объяснили, что не стоит рассчитывать на большие объемы помощи во время предвыборной кампании в США.

Ранее Госдеп Соединенных Штатов отметил, что визит Энтони Блинкена необходим для обсуждения потребностей Украины в вопросах энергетики, безопасности и в гуманитарной сфере.