Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели женщины из-за обстрела ВСУ

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— При обстреле Кировского района по улице Фета погибла женщина, анкетные данные уточняются, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка рассказал, что в результате обстрела города со стороны украинской армии пострадали три человека в Куйбышевском и Петровском районах. Информацию об их состоянии не уточнялась. Также от обстрелов были повреждены фасады некоторых зданий.