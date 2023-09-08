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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 13:36

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели женщины из-за обстрела ВСУ

Ранее мэр рассказал о трех пострадавших в результате обстрелов
Роман ПОЛОСИКОВ

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина. Об этом рассказал глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

— При обстреле Кировского района по улице Фета погибла женщина, анкетные данные уточняются, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Донецка рассказал, что в результате обстрела города со стороны украинской армии пострадали три человека в Куйбышевском и Петровском районах. Информацию об их состоянии не уточнялась. Также от обстрелов были повреждены фасады некоторых зданий.