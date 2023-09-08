США передадут Словакии 3,6 миллиона долларов для укрепления границ с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в течение двух лет передадут Словакии 3,6 миллиона долларов для обучения пограничников, а также для обустройства границы государства с Украиной. Об этом стало известно из заявления американского посольства в Братиславе.

— В течение следующих двух лет Соединенные Штаты будут проводить обучение и поставлять необходимое оборудование правительству Словакии, чтобы повысить его способность охранять границы страны, — говорится в сообщении американской дипмиссии.

Также американский посол Гаутам Рана отметил, что укрепление границ с Украиной имеет большое значение для Словакии. Это позволит быть спокойными за экономическое процветание государства и национальный суверенитет.

Американская дипмиссия считает, что укрепление границ позволит более эффективно бороться с контрабандой наркотиков, вооружения и людей через границу Словакии с Украиной.

Ранее обозреватель издания Guardian заявил, что Словакия может стать союзником России после грядущих парламентских выборов. Если на выборах изберут Роберта Фицо, то поддержка киевского режима сразу же прекратится.

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