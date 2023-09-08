Эстония планирует легализовать конфискацию активов РФ для восстановления Украины Фото: REUTERS

Таллин планирует первым в Евросоюзе легализовать конфискованные российские активы «в целях восстановления Украины». Об этом рассказло агентство Bloomberg со слов главы Министерства иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

По слова главы эстонского МИД, правительство планирует одобрить разработанный законопроект в течение двух недель, а после этого он будет передан в парламент для ратификации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Соединенных Штатов о передаче конфискованных российских активов для нужд украинских боевиков — незаконно. Любые слова о том, что были найдены юридические обоснования для подобных действий — абсолютный нонсенс.

Песков подчеркнул, что каждый случай незаконного удержания российских активов не останется без внимания и Россия будет разбираться в судах, а по некоторым случаям такая работа уже ведется.