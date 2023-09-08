Илону Маску отказали в запуске Starship до устранения причин апрельской аварии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американскому бизнесмену Илону Маску отказано в возобновлении пусков космического корабля Starship до устранения причин аварии, которая произошла 20 апреля 2023 года. Об этом проинформировало Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Ведомство сообщило, что завершило расследование аварии, однако это, по его данным, не означает немедленного возобновления пусков Starship в Бока Чика.

«SpaceX должна имплементировать все коррекционные действия, значимые для общественной безопасности, подать заявку и получить модифицированную лицензию от FAA», - сказано в сообщении управления.

Уточняется, что в рамках расследования были обнаружены множественные причины аварии, а также определены коррекционные действия, которые необходимо совершить компании Маска для того, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем.

Сайт KP.RU писал, что тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship американской компании SpaceX закончился взрывом. На высоте в 38 километров ракета вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стали проблемы с отделением первой ступени.