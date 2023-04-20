Сверхтяжелая ракета Starship от SpaceX после запуска взорвалась

Ракета Super Heavy Starship взорвалась в ходе испытаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship американской компании SpaceX закончился взрывом. На высоте в 38 километров ракета вошла в неконтролируемое вращение и взорвалась. По предварительной версии, причиной нештатной ситуации стали проблемы с отделением первой ступени.

“Работа над Starship продолжится, будут изучены проблемы, возникшие при отделении первой ступени”, – заявили в SpaceX после инцидента.

Ракета Starship Super Heavy является самой большой в истории человечества. Силовая установка состоит из 33 двигателей, выдающих на старте почти 8000 тонн тяги (это в 2 раза мощнее ракеты Saturn V, которая отправила людей на Луну). Изначально планировалось, что ракета отделится от ускорителя на высоте 64 км, выйдет на высоту в 121 км и после почти полного оборота вокруг планеты упадет в воду недалеко от Гавайских островов.

Напомним, ракета Super Heavy была собрана еще в 2021 году и до этого момента проходила множество отдельных испытаний, а SpaceX получала разрешения на полет. Изначально пробный запуск был запланирован на 17 апреля, но был отменен за несколько секунд из-за сбоя одной из систем.

Сайт KP.RU рассказывал о том, зачем Илон Маск создал самую большую в истории ракету. В многоразовом варианте ракета-носитель может доставлять на орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, в одноразовом — до 250 тонн. Идея создания подобной ракеты родилась из-за одержимости Маска полетом на Марс, однако министерство обороны США параллельно исследуют возможность использования «Старшипа» как грузовика Земля—Земля, а также для освоения Луны.