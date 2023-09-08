Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев устроил провокацию в городе Константиновка, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), по такой же схеме, что и в Буче. Такое заявление в пятницу, 8 сентября, сделал постпред России при ООН Василий Небензя.

«Некоторые западные делегации и представитель Секретариата ООН рискнули упомянуть удар по Константиновке в части ДНР, подконтрольной ВСУ. Мы уверены, что скоро вы замнете это происшествие, поняв, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете», - заявил Небензя на заседании Совбеза ООН.

Он пояснил, что на видео, размещенном президентом Украины Владимиром Зеленским четко видно, что ракета по Константиновке была выпущена с северо-запада, где находятся исключительно позиции ВСУ.

Обвинения западных СМИ в адрес России он назвал «отвратительной» ложью, которой прикрывается очередная «топорная провокация» Киева.

«По той же схеме была состряпана омерзительная провокация в Буче в апреле 2022 года», - резюмировал Небензя.

Напомним, в июле этого года киевский режим и СМИ распространяли видео, снятое якобы в городе Буча, где на дороге лежат тела погибших мирных жителей. Тогда Минобороны России опровергло все обвинения, указав, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу 30 марта. Первый зампостпреда РФ при ОНН Дмитрий Полянский, в свою очередь, назвал произошедшее «омерзительной» провокацией против России.