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НовостиПолитика8 сентября 2023 17:46

Путин: Запад намеренно спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России

Запад хочет сдерживать экономический рост и развитие РФ, заявил глава государства
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин заявил, что Запад намеренно спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России

Путин заявил, что Запад намеренно спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России

Фото: REUTERS

Страны Запада целенамеренно спровоцировали конфликт на Украине с целью сдерживания развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сарове в пятницу, 8 сентября.

Глава государства заявил, что недоброжелатели России делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет и развитие страны еще в 2014 году. Прогнозы России подтвердились.

"Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Думаю, это делалось целенаправленно для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания", - подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года экономика России вошла в пятерку сильнейших в мире, несмотря на все антироссийские санкции.