Путин: Запад намеренно спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России

Путин заявил, что Запад намеренно спровоцировал конфликт на Украине для сдерживания России Фото: REUTERS

Страны Запада целенамеренно спровоцировали конфликт на Украине с целью сдерживания развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сарове в пятницу, 8 сентября.

Глава государства заявил, что недоброжелатели России делали первые шаги в попытках ограничить технологический суверенитет и развитие страны еще в 2014 году. Прогнозы России подтвердились.

"Спровоцировали еще и этот конфликт на Украине и воспользовались этим. Думаю, это делалось целенаправленно для того, чтобы создать дополнительные условия для ограничения нашего экономического роста и сдерживания", - подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин заявил, что по итогам 2022 года экономика России вошла в пятерку сильнейших в мире, несмотря на все антироссийские санкции.