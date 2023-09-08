ЗРК Patriot на боевом дежурстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России взрывают радары к зенитно-ракетным комплексам Patriot, поставленным Украине, для уничтожения самих этих ЗРК, заявил бывший разведчик США Скотт Риттер.

В интервью журналисту Гарланду Никсону военный уточнил, что российские войска взламывают систему, запуская ложные цели и взрывая радары противовоздушной обороны. Благодаря этому ЗРК Patriot становятся уязвимыми для ракетных ударов, отметил он.

«Каждая установка, которую мы дали украинцам, – отстой, потому что они понятия не имеют, как их использовать», – заявил специалист.

По словам Риттера, единственная возможность заставить работать Patriot – отдать управление ими опытной команде, знающей все тонкости этого вооружения.

Как писал сайт KP.RU, в мае этого года российские военнослужащие высокоточным ударом гиперзвуковым комплексом «Кинжал» уничтожили зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.