Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием образования КНДР Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с 75-й годовщиной образования КНДР. Глава российского государства выразил надежду на дальнейшее развитие между Москвой и Пхеньяном.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове», – приводит слова послания Путина радио «Голос Кореи».

Российский лидер отметил, что первым признал независимость КНДР Советский Союз, и с тех пор отношения между странами строятся на основе принципов дружбы и взаимного уважения. Президент пожелал северокорейскому лидеру крепкого здоровья, успехов, а гражданам КНДР - мира и благополучия.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в данный момент в Кремле не заняты подготовкой встречи с лидером КНДР.