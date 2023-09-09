WSJ: Экономика Германии ослаблена дорогими энергоносителями и конкуренцией

Экономика Германии оказалась ослаблена дорогими энергоносителями и конкуренцией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика Германии будет сокращаться из-за высоких цен на энергоносители, ограничений в торговле и высокой конкуренции с Китаем, считает старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар.

В статье для Wall Street Journal эксперт заявил, что германская экономика получила «тройной удар» – более высокие цены на энергоносители, «глобальная среда, не способствующая торговле товарами, и китайский шок». По словам экономиста, на экономику ФРГ сильное влияние оказали боевые действия на Украине, а спад производства в энергоемких отраслях совпал с мировым трендом против открытой международной торговли.

Тордуар заявил, что Германия зависима от экспорта, поэтому стала уязвима перед «глобальным замедлением спроса на товары». Кроме того, экономика страны уже три года подряд испытывает рост инфляции, который ослабил покупательную способность жителей ФРГ, добавил он.

Напомним, почетный президент института Ifo Ханс-Вернер Зинн в статье для сайта CNBC заявлял, что Германия вернула себе прозвище «Больной человек Европы» после 1998 года на фоне серьезных экономических проблем в стране.