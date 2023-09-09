Володин: виноделие России развивается, а Франция уничтожает вина из-за санкций

Володин: ЕС выделил 200 млн евро для уничтожения французских вин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал о первых результатах повышения заградительных таможенных пошлины на ввоз вин в Россию из недружественных стран, которое действует с 1 августа этого года.

«Прошло немногим более одного месяца. Результат не заставил себя ждать», - отметил парламентарий.

По его словам, власти европейских стран «сами себя наказали». Как отметил Володин, во Франции и Европейском союзе были вынуждены выделить из бюджета 200 млн евро для уничтожения французских вин, а также вырубки виноградников.

«Их продукция оказалась невостребованной», - уточнил он, добавив, что у них были «все возможности для взаимовыгодного сотрудничества», однако они предпочли санкционные ограничения в отношении Москвы, которые «бумерангом ударили по экономике Франции и других государств Евросоюза».

При этом, как подчеркнул Володин, в российском виноградарстве и виноделии такие изменения сказались положительно. Согласно его данным, сбор винограда, а также производство вина вырос на 18% и 8% соответственно.

Напомним, правительство России увеличило с 12,5% до 20% ставки ввозных таможенных пошлин на вина, которые поступают в Россию из недружественных стран. Данные ограничения будут действовать до конца 2023 года.