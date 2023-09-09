Дипломаты стран G20 согласовали компромиссные формулировки по Украине Фото: Telegram

Дипломаты стран «Большой двадцати» (G20) согласовали варианты компромиссных формулировок по украинскому конфликту, для дальнейшего применения в заявлениях по итогам мероприятия. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщили изданию собеседники, при согласовании формулировок страны «Большой двадцатки» сумели «преодолеть разногласия между Москвой» и некоторыми странами Запада. По их словам, подобные разногласия угрожали принятию совместного документа, который примут по итогам саммита.

Предварительно, заявления по итогам мероприятия итогового будут схожи с представленными по итогам прошлогоднего ранее саммита на Бали. После согласования дипломатами данные формулировки должны также одобрить лидеры стран - членов «Большой двадцати».

Напомним, саммит стран «Большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели в субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября. Президент России Владимир Путин не поехал на мероприятие и российскую делегацию, по его поручению, будет представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.