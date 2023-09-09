Гагин: Киев перебросил под Артёмовск до сотни мобилизованных полицейских Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что командование ВСУ перебросило в район Артемовска около сотни мобилизованных полицейских.

“С недавнего времени в боях под Клещеевкой и вообще на артемовском направлении сражаются мобилизованные полицейские. По данным разведки, их перебросили в количестве до сотни человек совсем недавно.” — сказал Гагин в интервью ТАСС.

Также он добавил, что эти подразделения не были достаточно подготовлены, поэтому несут серьезные потери. При этом, по словам Гагина, данный отряд сформирован из полицейских со всех уголков страны, в том числе с западной Украины.

Ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер отмечал, что признание президента Украины Владимира Зеленского о запросе военных на усиление мобилизации говорят о критической нехватке личного состава в рядах ВСУ, из-за чего Киев повторяет путь нацистской Германии, набирая в армию стариков и подростков.