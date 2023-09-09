Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за мощнейшего землетрясения

Путин выразил соболезнования королю Марокко из-за разрушительного землетрясения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с трагическими последствиями мощнейшего землетрясения, произошедшего накануне в Марракеше.

“В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.” — приводят телеграмму президента на сайте Кремля.

Напомним, произошедшее вечером 8 сентября землетрясение стало самым мощным в Марокко за последний век — в районе туристического города Марракеш сила подземных толчков достигала 6,8 балла. По данным марокканского МВД, в результате бедствия погибло не менее 632 человек и еще более 300 получили ранения. Из-за старости города и обилия многовековых построек множество домов были разрушены, спасатели всю ночь доставали пострадавших.