МИД Словении призвал к скорейшему расширению ЕС в сторону Западных Балкан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Словении Таня Файон призвал Европейский союз к скорейшему расширению в сторону Западных Балкан, заявив, что не видит альтернативы.

«Геополитический ландшафт ясно показывает, что альтернативы расширению ЕС нет», - сказано в сообщении, опубликованном соцсети Х (ранее Twitter) главы внешнеполитического ведомства.

Как заявляет Файон, стремление к расширению усилил украинский конфликт, который, по его словам, также «утвердил представление о том, что данный процесс является стратегической необходимостью для ЕС». «Проще говоря, сейчас или никогда», - добавил министр.

Напомним, в конце августа этого года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз незамедлительно, «уже завтра», принять страны Западных Балкан, заявив, что ЕС нет никаких оснований откладывать данное решение этого вопроса до 2030 года. Эту территорию он назвал важнейшим транзитным маршрутом, который заметно увеличит экономический потенциал объединения.