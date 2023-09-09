Пашинян заявил о готовности провести срочные переговоры с Алиевым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил о своей готовности провести срочные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации на границе.

«Пашинян выразил готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности», - сказано в заявлении пресс-службы армянского правительства.

Как уточняется в сообщении, премьер-министр Армении и президент Франции обсудили вопросы, которые касаются «углубления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Лачинского коридора», а также обсудили рост «напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе».

Напомним, днем ранее, 8 сентября, Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на слова премьер-министра Армении, назвав политической манипуляцией его заявление о якобы сосредоточении азербайджанских войск на границе и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В ведомстве заявили, что для установления мира нужно отказаться от территориальных претензий.