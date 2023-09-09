Песков заявил о высокой активности граждан на выборах в новых регионах России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители новых российских регионов показали высокую активность на выборах. Об этом в субботу, 9 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что иногда голосование в этих субъектах приходится проводить, «проявляя героизм».

«Сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах. В остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки», - заявил представитель Кремля.

Напомним, выборы в России в единый день голосования в части российских регионах проходят в три дня, начиная с пятницы, 8 сентября, но главным днем станет воскресенье, 10 сентября. Как писал сайт KP.RU, накануне в ходе голосования на выборах в Херсонской области пришлось эвакуировать избирательную комиссию из-за ракетной атаки.