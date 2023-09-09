Наблюдатель из Италии заявил об отсутствии оккупации ЛНР, о которой говорит Запад

Гражданин Италии Витто Гриттани, приехавший на выборы в ЛНР в качестве наблюдателя, заявил, что не увидел никаких признаков “оккупации”, о чем постоянно заявляют западные СМИ.

“Мы вчера посетили ряд избирательных участков. Процесс голосования происходил абсолютно спокойно, очень быстро. Мы не заметили и не выявили никаких нарушений”, — отметил Гриттани на пресс-конференции.

Также он подчеркнул, что в городах кипит жизнь и обстановка в республике совершенно не похожа на то, что рассказывают на Западе.

“Здесь речь не идет ни о какой оккупации, военной оккупации, о которой говорят у нас”, — отметил наблюдатель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что жители новых российских регионов показали высокую активность на выборах.

Тем временем глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова уже предложила зарубежным наблюдателям, в том числе находящимся в новых регионах России, посетить выборы президента РФ в следующем году.

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