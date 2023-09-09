Макрон обсудил с Пашиняном напряженность на границе Армении и Азербайджана Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили рост напряженности на армяно-азербайджанской границе. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщило агентство AFP, ссылаясь на Елисейский дворец.

Как сообщается, разговор политиков прошел «в контексте тревожных сообщений о накоплении Азербайджаном военных ресурсов на границе с Арменией и вблизи Карабаха». Французский лидер также подтвердил приверженность «разрешению гуманитарного кризиса» в Карабахе.

Напомним, как заявили в пресс-службе армянского правительства, премьер-министр Армении во время телефонного разговора с президентом Франции сообщил о своей готовности провести срочные переговоры с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым для деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе.