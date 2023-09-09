Корабли ЧФ уничтожили три катера ВСУ, пытавшихся атаковать Крымский мост

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Корабли Черморфлота уничтожили три катера украинских войск, которые пытались атаковать Крымский мост. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщило Министерство обороны РФ.

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, все произошло в южной части Керченского пролива, уточнив также, что речь в данном случае идет о безэкипажных полупогружных катерах.

Кроме того, в министерстве сообщили о самолетах Морской авиации, которые на западе от Крыма уничтожили четыре украинских катера.

Напомним, на прошлой неделе, 2 сентября, Минобороны РФ сообщило о попытке украинских войск ударить по Крымскому мосту морским дроном. Беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.