Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ ударить по Крымскому мосту морским дроном

Фото: пресс-службы Росавтодора

Вооруженные силы Украины попытались совершить удар по Крымскому мосту морским беспилотником, заявило Министерство обороны России.

«1 сентября около 23.15 мск киевским режимом предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в министерстве, морской беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря.

Напомним, в среду, 30 августа, Воздушно-космические войска России уничтожили военный катер Вооруженных сил Украины в районе острова Змеиный. Как сообщили в Минобороны, катер был поражен экипажем самолета Су-30 морской авиации.

В этот же день российский Су-24 еще один катер ВСУ у острова Змеиный.

Министерство обороны РФ ранее сообщало, что самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.