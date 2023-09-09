Лидеры стран G20 призвали к полному осуществлению зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидеры «Большой двадцати» (G20) призвали к полному осуществлению зерновой сделки для дальнейшего обеспечения беспрепятственных поставок зерна и удобрений из России и Украины. Об этом сказано в итоговой декларации саммита.

«Мы высоко ценим усилия Турции и стамбульские соглашения при посредничестве ООН … призываем к их полному, своевременному и эффективному осуществлению для обеспечения немедленных и беспрепятственных поставок зерна», - сказано в данном документе.

Напомним, ранее в субботу, 9 сентября, появилось сообщение о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны «Большой двадцатки» выполнить требования Москвы для возобновления зерновой сделки, в том числе содействовать страхованию российского экспорта и подключить Россию к международной платежной системе SWIFT.