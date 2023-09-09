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НовостиПолитика9 сентября 2023 8:26

Bloomberg: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России по зерновой сделке

Агентство отметило, что турецкий лидер активно добивается этого в закрытых переговорах с другими лидерами стран
Сергей ЧИКОВ
Bloomberg: Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований России ради зерновой сделки

Bloomberg: Эрдоган призвал G20 выполнить ряд требований России ради зерновой сделки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны “Большой двадцатки” выполнить требования России для возобновления зерновой сделки, в частности содействовать страхованию российского экспорта и поключить Москву к международной платежной системе SWIFT.

“Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран "Большой двадцатки" удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить сделку, которая позволила наладить поставки украинского зерна и снизить мировые цены на продовольствие”, — сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких чиновников.

Издание подчеркнуло, что на текущем саммите G20 в Индии Эрдоган активно добивается выполнения этих требований на закрытых переговорах с другими лидерами стран.

Напомним, недавно турецкий лидер прилетал в Сочи на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным. В ходе переговоров российский лидер заявил о готовности реанимировать зерновую сделку при выполнении ряда договоренностей, а Эрдоган назвал эти требования справедливыми и призвал Украину прислушаться к ним.