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НовостиПолитика9 сентября 2023 11:23

Лидеры стран G20 призвали реформировать Всемирную торговую организацию

В декларации саммита говорится о необходимости совершенствования всех функций организации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Лидеры стран G20 призвали реформировать ВТО

Лидеры стран G20 призвали реформировать ВТО

Фото: REUTERS

Лидеры стран «Большой двадцати» (G20) призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сказано в принятой в субботу, 9 сентября, итоговой декларации проходящего в Нью-дели саммита.

«Подтверждаем необходимость проведения реформы ВТО с целью совершенствования всех ее функций на основе процесса с участием всех членов и сохраняем приверженность проведению дискуссий с целью создания к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы», - сказано в данном документе.

Напомним, еще в 2018 году президент России Владимир Путин предложил использовать площадку «Большой двадцатки» для выработки реформы ВТО и отметил, что работа этой организации не отражает текущие реалии.