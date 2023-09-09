Лидеры стран G20 призвали реформировать Всемирную торговую организацию

Лидеры стран G20 призвали реформировать ВТО Фото: REUTERS

Лидеры стран «Большой двадцати» (G20) призвали реформировать Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сказано в принятой в субботу, 9 сентября, итоговой декларации проходящего в Нью-дели саммита.

«Подтверждаем необходимость проведения реформы ВТО с целью совершенствования всех ее функций на основе процесса с участием всех членов и сохраняем приверженность проведению дискуссий с целью создания к 2024 году полностью и хорошо функционирующей системы», - сказано в данном документе.

Напомним, еще в 2018 году президент России Владимир Путин предложил использовать площадку «Большой двадцатки» для выработки реформы ВТО и отметил, что работа этой организации не отражает текущие реалии.