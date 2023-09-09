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НовостиПолитика9 сентября 2023 11:26

Путин: Россия осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов

Президент добавил, что никакие программы развития страны не сокращены
Сергей ЧИКОВ
Путин: Россия осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов

Путин: Россия осуществляет все свои планы, несмотря на множество вызовов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на множество вызовов и проблем, Россия уверенно идет вперед и осуществляет все свои планы, никакие программы развития в стране не сокращены.

“У нас действительно много вызовов, которые мы преодолеваем. Но мы идем вперед, развиваемся, осуществляем все свои планы, ничего не сокращено”, — сказал президент на праздничном концерте в “Зарядье”.

Путин добавил, что сегодня Россия отстаивает и утверждает свой суверенитет, а жители всех регионов страны активно участвуют в этом стремлении. Ранее президент отмечал, что благодаря народу Россия была непобедима как в годы Великой Отечественной войны, так и в наши дни.