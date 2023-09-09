Политолог Ливен: Запад совершает ошибку, предлагая России капитулировать Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен заявил, что Запад совершает огромную ошибку, призывая Россию капитулировать на переговорах по Украине.

“Здесь лицемерие, очень опасное лицемерие, которое блокирует возможность провести переговоры”, — сказал политолог в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies.

Ливен добавил, что западные страны предлагают России принять безоговорочную капитуляцию и оставить все новые территории, при этом даже не обещают снять за это ранее введенные санкции.

“Ни при каких обстоятельствах русский народ и правительство не пойдут на эти условия. Они никогда не сдадутся” — резюмирован профессор.

Ранее профессор современной истории в Университетском колледже Корка в Ирландии Джеффри Робертс также заявлял, что у киевского режима нет шансов на победу в конфликте, поэтому мир между Москвой и Киевом может быть заключен исключительно на условиях России.

Американский журналист Джексон Хинкл тоже считает, что конфликт на Украине закончится на условиях России, которая может взять под контроль и Харьков с Одессой, если западные союзники продолжат подталкивать Киев к продолжению боевых действий.