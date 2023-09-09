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НовостиВ мире9 сентября 2023 11:58

Мэр Харькова Терехов вынужден оправдываться за слова о русском языке

Градоначальник был оштрафован по инициативе украинского языкового омбудсмена
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мэр Харькова Терехов вынужден оправдываться за слова о русском языке

Мэр Харькова Терехов вынужден оправдываться за слова о русском языке

Фото: Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов в прошлом году выступил против того, чтобы настаивать на отказе от русского языка, однако, как выяснилось, ему пришлось оправдываться за свои слова.

«Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского - не лучший способ», - заявил ранее градоначальник в интервью французскому агентству AFP.

Как передает РИА Новости, русский язык в Харькове укоренился как часть культурного наследия, однако на фоне официальной политики украинских властей мэру города пришлось переменить мнение, признав, что он якобы был не прав.

Кроме того, в прошлом году он был оштрафован по инициативе украинского языкового омбудсмена Тараса Кременя. Штраф градоначальнику выписали после использования русского языка в ходе выступления на национальном ТВ.

Напомним, накануне министр образования Украины Оксен Лисовой заявил о том, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству, отметив, что таких случаях нельзя проявлять лояльность.