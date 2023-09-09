Рогов: взрывы в районе Запорожской АЭС вызваны обстрелами ВСУ

Рогов: взрывы в отдалении от Запорожской АЭС вызваны обстрелами ВСУ Фото: REUTERS

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что украинские войска в очередной раз обстреляли район Запорожской АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что представители миссии слышали более 20 взрывов неподалеку от станции за последнюю неделю, что говорит о возросшем риске ядерной катастрофы в регионе.

“Гросси следовало бы спросить у своих экспертов, почему раздаются эти взрывы, и кто за ними стоит. И затем рассказать, как украинские войска продолжают методично обстреливать и атаковать дронами Энергодар, а также другие мирные города и поселки Запорожской области”, — прокомментировал Рогов слова Гросси в интервью РИА Новости.

Также он добавил, что представители миссии МАГАТЭ регулярно высказывают обеспокоенность рисками для ЗАЭС, однако умалчивают факты ее обстрела украинскими боевиками.

Напомним, недавно Рогов сообщал, что силовики получили от группы задержанных украинских диверсантов неопровержимые доказательства подготовки киевским режимом ракетного удара по Запорожской АЭС.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее и может ли из-за этого случиться второй “Чернобыль”.