Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 1037 человек

Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 1037 человек Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 1037, а еще 1204 человека ранены. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщил телеканал Al-Arabiya.

«Число погибших в результате землетрясения составляет 1037, еще 1204 ранены», - привел данные телеканал со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что состояние свыше 720 пострадавших является критическим.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 80 километрах от Марракеша. Отмечалось, что это самое сильное землетрясение, случившееся в Марокко за последний век. Тогда сообщали, что в результате происшествия погибли 820 человек, еще 672 пострадали.

Сайт KP.RU писал, что в самом Марракеше, признанном ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия, разрушения были зафиксированы в основном в так называемом Старом городе. Спасатели всю ночь доставали людей из-под завалов, а историческая мечеть Аль-Кутубия оказалась на грани разрушения.