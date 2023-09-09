“Новая реальность”: в США рассказали о смене планов Запада на Украине

Экс-разведчик Риттер: Запад считает победу России на Украине неминуемой Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад был вынужден пересмотреть свои цели на Украине и уже стараются минимизировать результаты победы России.

“На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения”, — сказал военный в интервью изданию Sputnik.

Риттер добавил, что конфликт стоит прекратить как можно скорее, поскольку в случае его затягивания существование Украины в текущих границах будет под большим вопросом.

Экс-разведчик подчеркнул, что союзники Киева по НАТО недооценили Россию при подготовке летнего наступления и считали ее слабой, но российская армия доказала свою мощь благодаря самоотверженности и дисциплине.

“Русские оказались очень хороши, и этот факт сорвал гамбит НАТО”, — резюмировал Риттер.

Ранее аналитик разведывательного управления Минобороны США Тренд Мол также признал, что Вашингтон недооценил силы российской армии перед широкомасштабным наступлением ВСУ.