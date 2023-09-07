Economist: Разведка США недооценила мощь обороны России в зоне спецоперации

Economist: американская разведка недооценила мощность обороны России в зоне СВО Фото: Александр КОЦ

Британский журнал Economist со ссылкой на аналитика разведывательного управления Минобороны США Тренда Мола заявил, что Вашингтон недооценил силы российской армии перед широкомасштабным наступлением ВСУ.

“Он признает, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и как сложно Украине будет "пробить" ее бронетехникой”, — приводит журнал слова аналитика.

Также Мол признал, что за три месяца украинского наступления большая часть укреплений российских войск осталась не тронута.

Минобороны России ранее также отмечало, что украинские войска не достигли успехов ни на одном из направлений, однако за три месяца потеряли более 66 тысяч военнослужащих.

Американское издание The Washington Post ранее сообщало, что для украинских чиновников также стала неожиданностью оперативная реакция российских войск и немедленное уничтожение всех ударных подразделений ВСУ в ходе наступления.

В свою очередь подполковник армии США Дэниел Дэвис еще до наступления предупреждал, что ВСУ даже теоретически не способны вытеснить российские войска, несмотря на смелые прогнозы Зеленского.