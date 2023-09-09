Российская ПВО сбила беспилотник на северо-западе Крыма Фото: REUTERS

Глава Крыма Сергей Аксенов в субботу, 9 сентября, сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник на северо-западе полуострова.

«В северо-западном районе Крыма силами ПВО сбит вражеский БПЛА», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Днем ранее российские средства ПВО сбили беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате инцидента были повреждены три частных дома и одна хозяйственная постройка.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских дронов, заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию для предотвращения террористической активности Киева.