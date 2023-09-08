В Белгородской области сбит беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Валуйском городском округе. Об этом в пятницу, 8 сентября, проинформировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что, предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. В то же время были зафиксированы повреждения в трех частных домах и одной хозяйственной постройке.

Ранее в пятницу, 8 сентября, российская система ПВО сбила украинский беспилотник на севере Крыма.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжит специальную военную операцию для предотвращения террористической активности Киева. Таким образом он отреагировал на атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.