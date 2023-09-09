Общественная палата Крыма приостановила членство коллеги после ДТП с погибшим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественная палата Крыма приостановила членство Олега Щербакова из-за смертельной аварии с его участием.

«Приостановить полномочия члена ОП РК Щербакова О. Н. до выяснения всех объективных причин ДТП 08.09.23 с его участием», - сказано в сообщении Общественной палаты.

По данным SEVASTOPOL.KP.RU, ДТП с участием Щербакова произошло ночью 8 сентября 2023 года в Симферополе. Автомобиль Volkswagen Touareg под управлением члена Общественной палаты вылетел на встречную полосу и протаранил две машины. Позже водитель одного из автомобилей скончался в медучреждении.

Ранее глав Тувы Владислав Ховалыг освободил от должности министра лесного хозяйства и руководителя региональной Авиалесоохраны после ДТП, жертвами которого стали пять человек. Как сообщил глава региона, одним из участников аварии был водитель служебного автомобиля ведомства, в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.