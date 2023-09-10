Омбудсмен Украины Лубинец предложил призывать в армию ограниченно годных Фото: REUTERS

На Украине следует отменить статус «ограниченно годен» к воинской службе, считает уполномоченный Верховной рады страны по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Нужно убрать статус «ограниченно пригодный». Гражданин Украины должен быть либо пригоден к выполнению военной службы, либо непригоден», – заявил он в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам омбудсмена, он предложил Совету национальной безопасности Украины урегулировать вопрос понятий «ограниченно годен», «не пригоден» и «полностью пригоден». Как сообщил Лубинец, в Верховной раде зафиксировали очень много случаев, когда из-за коррупции абсолютно здоровые граждане получали справки о непригодности к военной службе, а украинцы, имеющие проблемы со здоровьем – справки с формулировкой «ограниченно пригодный».

Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень категорий граждан, подлежащих мобилизации в ряды вооруженных сил. В соответствующем приказе уточняется, что годными к службе теперь признаются все украинцы со «спорными» статьями, которыми в ведомстве считают ограничение годности из-за наличия вирусных гепатитов, бессимптомного ВИЧ, легкого кратковременного болезненного проявления расстройств психики и эпизодических и пароксизмальных расстройств.