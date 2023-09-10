Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысяч человек Фото: REUTERS

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек.

Как передает газета Hespress со ссылкой на Министерства внутренних дел королевства, при землетрясении погибли 2 012 человек. Число пострадавших в результате стихии составляет 2 059 человек, при этом 1 404 из них получили серьезные ранения.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло поздно вечером 8 сентября в 80 километрах от Марракеша. Оно стало самым сильным в Марокко за последний век. В самом Марракеше разрушения были зафиксированы в основном в Старом городе.

Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения. Решение об объявлении траура была принято на встрече с чиновниками и силовиками, на котором обсудили последствия землетрясения.

Мощное землетрясение в королевстве происходит не впервые. В 2004 году в стране погибло более 600 человек из-за подземных толчков, эпицентр которых находился рядом с городом Эль-Хосейма.