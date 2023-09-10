Байден дважды не смог правильно назвать имя наследного принца Саудовской Аравии Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите «Большой двадцатки» в Индии.

«Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама», – сказал американский лидер.

После этого Байден попытался исправиться, но снова не смог корректно произнести имя саудовского политика, назвав его Мухаммедом Саламом. Принц Саудовской Аравии ошибку главы Белого дома заметил, однако не стал вмешиваться.

Напомним, Байден признался, что ему страшно находиться в Белом доме, после того, как решил процитировать поэта Ричарда Бланко, но запутался в словах и вызвал смех толпы.

Когда президент США награждал лауреатов за достижения в области гуманитарных наук и искусств и вручал им национальные медали, он попытался процитировать строки Бланко, но начал запинаться и путать слова. Затем он заявил, что ему «страшно здесь находиться»,

после чего по залу прокатилась волна смеха.