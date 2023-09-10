Лавров заявил о провале попытки Запада украинизировать повестку саммита G20

Сергей Лавров на саммите G20 в Индии Фото: REUTERS

Странам Запада не удалось "украинизировать" повестку саммита стран лидеров G20 в столице Индии. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20", - сказал глава российского дипведомства.

Лавров подчеркнул, что "украинский" параграф в принятой декларации по итогам саммита упомянут в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов.

По словам Лаврова, Западу не удалось продвинуть на встрече глав "Большой двадцатки" проукраинские инициативы во многом благодаря консолидированной позиции Глобального Юга, защищающих свои законные интересы. Соответственно, на саммите обсуждались насущные задачи развивающихся стран.

Ранее глава МИД России заявил, что саммит "Большой двадцатки" был успешным и даже переломным. Внутри G20 проходят реформы.