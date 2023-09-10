Сенатор Пушков: заявления Блинкена об успехе ВСУ говорят о тупике США на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заявления госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена об успехах Вооруженных сил Украины могут говорить только о том, что американская политика находится в тупике в ходе конфликта. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

— Украина, как он заявил, отвоевала у России 50 процентов утраченных территорий?! Это на какой карте госсекретарь такое разглядел?, — отметил Пушков.

Также сенатор добавил, что любое из заявлений президента Джо Байдена по Украине — путаница, а Блинкен постоянно озвучивает различные выдумки. Пушков предположил, что без фантазий и подтасовки фактов, позиция Соединенных Штатов по конфликту на Украине никак не может сложиться.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Энтони Блинкен не может говорить о каких-либо успехах украинских войск в ходе наступления, поскольку он не был близок к боевым действиям.