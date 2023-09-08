Риттер: Блинкен не может говорить об успехах ВСУ, не видя ситуацию на фронте

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не может говорить об успешном наступлении Вооруженных сил Украины, так как он не был на линии соприкосновения, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Тони Блинкен не может поехать на фронт. Пусть попробует побывать в Работино – он там погибнет. Он может поехать в Бахмут, но он и там погибнет. Куда бы Блинкен ни поехал на передовой – он умрет», – заявил эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Напомним, госсекретарь США в ходе своего двухдневного визита в Киев заявил, что в Вашингтоне видят хороший прогресс в украинском наступлении.

Пока в США говорят об успехе наступления ВСУ, реальные факты показывают обратное. Так, Министерство обороны РФ накануне сообщило, что начиная с 4 июня ВСУ потеряли 66 тысяч человек. За три месяца было уничтожено свыше семи тысяч единиц военной техники украинской армии.