«Уралвагонзавод» может возобновить производство и выпуск танков Т-80 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский концерн «Уралвагонзавод» может возобновить производство и выпуск танков Т-80 с газотурбинными двигателями. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Александр Потапов в эфире телеканала «Звезда».

— Такая задача стоит, по крайней мере, военные перед нами ее поставили. И мы сейчас активно взаимодействуем, работаем, — подчеркнул Потапов.

Также по словам гендиректора концерна, на данный момент прорабатываются вопросы с министерством промышленности и торговли, поскольку производство Т-80 будет требовать новых мощностей.

Стоит напомнить, что танк Т-80 поступил на вооружение еще в 1976 году, а его главной отличительной особенностью стал именно газотурбинный двигатель, за что его и прозвали «летающим».

Ранее американский военный журнал Military Watch рассказал, что российские противотанковые комплексы «Корнет» легко уничтожают любые западные танки.