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НовостиПолитика7 сентября 2023 11:47

MWM: Российские установки "Корнет" способны поразить все основные западные танки

Издание отмечает, что недавно уничтоженный танк Challenger 2, вероятнее всего, был подбит именно "Корнетом"
Сергей ЧИКОВ
Military Watch: российские "Корнеты" поражали все основные западные танки Фото: пресс-служба Балтфлота

Military Watch: российские "Корнеты" поражали все основные западные танки Фото: пресс-служба Балтфлота

Американский военный журнал Military Watch заявил, что российские противотанковые комплексы “Корнет”, уничтожив британский Challenger 2, доказали свою способность сжечь любой западный танк.

“Утверждения о том, что был использован "Корнет", совпадают с видеоматериалом, а также со скоростью и траекторией полета снаряда”, — уточняют авторы статьи.

Также в публикации отмечается, что ПТРК “Корнет” является основным противотанковым оружием российских войск и используется как в мобильном варианте, так и установленным на легкие транспортные средства.

“Российский "Корнет" зарекомендовал себя как мощнейшая установка”, — заявляют эксперты. По их мнению, успешное применение “Корнетов” может вызвать серьезное волнение среди стран военного блока НАТО.

Напомним, 5 сентября российские войска уничтожили первый британский танк Challenger 2 в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Минобороны Британии признало факт уничтожения боевой машины и отказалось отправлять другой подобный танк на замену подбитому.

Обозреватель Эдвард Луттвак ранее отмечал, что ПТРК “Корнет” обладает тандемной боеголовкой, чем американские аналоги, при этом показывает высочайшую эффективность в зоне спецоперации и легко расправляется с западными танками.