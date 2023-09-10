МИД России потребовал извинений от Франции за недопуск журналиста в Нью-Дели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва требует извинений от Парижа из-за недопуска российских журналистов на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

— Такая политика, пропитанная фальшью, высокомерием и комплексом исключительности, в конечном счете сыграет против ее проводников. Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку, — подчеркнула Захарова.

Также Захарова отметила, что Москва не будет игнорировать факт того, что западные демократии снова показывают пример расовой дискриминации и напомнила, что в России аккредитованы представители 11 французских СМИ и у них есть свободный доступ к любым мероприятиях Министерства иностранных дел России.

Ранее Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации западных изданий, которые неверно интерпретируют заявления по итогам саммита G20 в Нью-Дели. Она подчеркнула, что несмотря на заявления о «согласовании» формулировок, никаких согласований не было.