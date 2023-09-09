Захарова призвала не поддаваться на провокации западных СМИ об итогах G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала не поддаваться на провокации средств массовой информации западных стран по теме интерпретации заявления по итогам саммита «Большой двадцатки».

Захарова обратила внимание на то, что Bloomberg заявляет о «согласовании» формулировок, тогда как Financial Times говорит, что ничего не согласовано. По ее словам, они просто «соревнуются в интерпретации».

«На кого этот информационный мусор рассчитан? На бездомных Филадельфии?», - задалась вопросом дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что только официально опубликованный текст станет согласованным. «До этого может быть все что угодно ... Но заявлять или утверждать, что та или иная часть не подлежит никакому пересмотру, не возьмется ни один шерпа», - написала она в своем Telegram-канале.

«Снова повторю: не поддавайтесь на провокации», - добавила представитель МИД РФ.

Напомним, саммит «Большой двадцатки» проходит в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Российскую делегацию, по поручению президента России Владимира Путина, представляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.