Явка на выборах в Кузбассе составила около 80 процентов

Явка на выборах в Кузбассе на 18 часов местного времени в третий день голосования составила 79%, Фото: Алексей БУЛАТОВ

Явка на выборах в Кузбассе на 18 часов местного времени в третий день голосования составила 79%,

сообщили в избирательной комиссии региона. Жители области 8, 9 и 10 сентября голосовали за губернатора Кузбасса и депутатов Законодательного собрания. В 11 территориях региона также прошли избирательные кампании в органы местного самоуправления.

По мнению депутата Госдумы РФ, профессора Финансового Университета при Правительстве России Олега Матвейчева, жители Кузбасса проявили сознательность и продемонстрировали желание самим выбрать будущее своего региона. Об этом свидетельствует высокая явка избирателей.

«Кузбасс - мой родной регион, поэтому, конечно, слежу за ходом выборов. Я нигде не видел информационную кампанию такого масштаба и такую активность самих избирателей! Кузбасс демонстрирует одну из лучших явок в стране и в Сибири.

В социальных сетях люди публикуют фото, как они стоят в очереди на избирательных участках, и призывают своих земляков тоже не отсиживаться, проголосовать, самим сделать выбор - вот главный показатель заинтересованности», - комментирует Олег Матвейчев.

Парламентарий отметил, что жители Кузбасса отличаются патриотичностью и активной гражданской позицией.

«В кампанию вовлечены блогеры, эксперты, лидеры общественного мнения. На территории участков организованы активности - культурные и спортивные мероприятия, мастер-классы. Получился настоящий праздник в лучших традициях Кузбасса. У нас очень патриотичный регион, в котором живут надежные люди, труженики. А такая активная гражданская позиция говорит еще и об ответственности за судьбу своей территории», - подчеркнул Матвейчев.

Предварительные результаты голосования станут известны в понедельник, 11 сентября. На пост губернатора Кузбасса баллотируются четыре кандидата: действующий глава региона Сергей Цивилев (партия «Единая Россия»), Станислав Карпов (ЛДПР), Юрий Скворцов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду») и Екатерина Грунтовая (КПРФ).