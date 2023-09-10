Коков: Киев и Запад готовили взрыв грязной бомбы для обвинения РФ в терроризме Фото: REUTERS

Украина под руководством Запада хотела взорвать на своей территории «грязную бомбу», чтобы после этого обвинить Москву в ядерном терроризме. Об этом рассказал заместитель секретаря Совбеза России Юрий Коков в беседе с «Российской газетой».

— Вскрыты планы украинских неонацистов, которые с подачи своих западных консультантов намеревались совершить на своей территории провокацию с подрывом так называемой грязной бомбы, — заявил Коков.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что Украина в тайне от МАГАТЭ переместила в хранилище в Чернобыле партию облученного топлива. Нарышкин подчеркнул, что это грубое нарушение всех договоренностей, а использовать его хотели для создания начинки «грязной бомбы».

Нарышкин отметил, что применение такой бомбы вызовет серьезные последствия для жизни и здоровья жителей Восточной Европы.