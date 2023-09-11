Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба вице-премьера

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эксклюзивном интервью «КП» оценил последствия дискриминации российских спортсменов на международных соревнованиях.

Он отметил, что с уходом представителей России, мировой спорт лишился зрелищности. Так что все попытки надавить на нашу страну через спортивную плоскость не дали желаемых результатов недружественным странам.

- Напротив, она лишила мировые соревнования зрелищности и объективности, - говорит вице-премьер KP.RU.

Тот факт, что международные состязания теперь проходят не полным составом – лежит на совести международных спортивных федераций и МОК. По мнению вице-премьера, ограничения только отчетливее подчеркивают, что российских атлетов опасаются.

По итогам четырех Чемпионатов мира по летним олимпийским видам спорта россияне завоевали 16 медалей, 6 из которых – золотые.

- Это прежде всего демонстрирует высокий уровень отечественной спортивной школы. Российская Федерация регулярно проводит соревнования «открытого» формата и приглашает участвовать в них представителей всех государств без каких-либо дискриминационных ограничений, - заключил Чернышенко.

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