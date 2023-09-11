Чернышенко: экономический эффект от внедрения ИИ к 2025 году составит более триллиона рублей

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба вице-премьера

В России экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) к концу 2023 года составит около 400 млн рублей, а к 2025 году – более 1 триллиона рублей, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эксклюзивном интервью «КП».

«По прогнозам экспертов, к 2025 году для России экономический эффект от внедрения решений искусственного интеллекта составит более 1 триллиона рублей», - подчеркнул он в беседе с KP.RU.

По его словам, российские аналоги постепенно заменяют многие зарубежных разработок. Например, нейросеть Kandinsky 2.1 от Сбера насчитывает уже свыше 2 млн пользователей, а GigaChat тестируется ведущими учеными. Кроме того, популярностью пользуется нейросеть YandexGPT, которую Яндекс внедрил в «Алису».

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